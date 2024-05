J-18 avant les élections: que retenir de l'activité de nos politiques? Voici notre carnet de campagne

En réalité, selon notre journaliste Mathieu Col, Georges-Louis Bouchez a rejoué "la même pièce qu'il y a deux mois" concernant les prisonniers étrangers. "Il y a 42% de gens qui occupent des cellules en Belgique qui ne sont pas Belges", a-t-il indiqué. "40% des détenus dans nos prisons sont des non-Belges" avait-il déjà dit sur l'antenne de Bel RTL. "Vous ne signez pas d'accord avec nous pour reprendre vos délinquants, eh bien on ne délivrera plus de visas pour vos dignitaires internationaux et vous ne recevrez plus d'argent de nos pays."

Pour rappel, les étrangers les plus présents dans nos prisons sont Marocains, Algériens, Néerlandais, Roumains et Albanais. Précisons: la Belgique ne fait de la coopération qu'avec le Maroc pour seulement six millions d'euros.

Pour Jean-Marc Nollet, c'est plutôt sur la forme qu'on pourrait relever une certaine propension à parler en slogans, selon Mathieu Col. "On ne fait pas d'écologie sans les écologistes", a-t-il notamment répété à plusieurs reprises dans l'émission La Dernière Ligne droite de RTL info.