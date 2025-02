"J'ai eu ce pour quoi j'étais venu": les partis du gouvernement Arizona se sont répartis les différentes compétences

Les représentants de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V se sont quittés dimanche dans la nuit, peu avant 01h00. Réunis à la présidence de la Chambre, ils se sont mis d'accord sur la répartition des compétences ministérielles au sein du prochain gouvernement fédéral, a indiqué le président du CD&V, Sammy Mahdi.

Nul n'a toutefois voulu indiquer quelle était cette répartition. M. Mahdi, a simplement affirmé qu'il était satisfait et qu'il devait passer des coups de téléphone aux futurs ministres. Les noms des ministres sortants des Finances et de l'Intérieur, Vincent Van Peteghem et Annelies Verlinden, sont habituellement cités parmi les ministrables chrétiens-démocrates.