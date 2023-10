Koen Geens affirme qu'il ne reviendra pas au Parlement, "c'est certain à 100%"

"Nous ne nous attendons pas à remporter les élections de manière grandiose", a-t-il ajouté. "Si nous obtenons autant de sièges que la dernière fois, nous aurons bien travaillé. Les places sont chères."

M. Geens s'est dit "heureux" de pouvoir passer le flambeau. "Je vais continuer à enseigner. Je vais écrire, lire et parler. Et aider les gens que j'ai l'occasion d'aider. Je vais passer plus de temps avec ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. Je pense que c'est un cadeau. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis frustré", a encore souligné Koen Geens dans De Afspraak.