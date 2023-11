La Belgique en 7e position des meilleurs anglophones non natifs, tirée par la Flandre

La Belgique a perdu une place au classement mondial des meilleurs anglophones non natifs mais reste, avec sa septième position sur 113, dans le cercle très fermé des pays présentant une "très bonne maîtrise de la langue" de Shakespeare. Ce bon résultat masque cependant une disparité croissante entre le nord et le sud du pays, à la traîne, ressort-il de l'English Proficiency Index 2023 publié mercredi par Education First (EF).