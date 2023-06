La Belgique leader en Europe en termes de financement de la R&D

La Belgique a consacré en 2021 3,43% de son Produit intérieur brut (PIB) à la recherche et au développement (R&D), ce qui en fait un leader au niveau européen, a affirmé vendredi le secrétaire d'État fédéral à la Politique scientifique, Thomas Dermine, en citant les chiffres de la commission coopération fédérale / Inventaire et statistiques de recherche et développement expérimental (CFS/STAT).