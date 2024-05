La Belgique rejoint la Coalition pour la liberté des médias

Cette coalition regroupe plus de 50 pays. Elle vise à défendre la liberté des médias et la sécurité des journalistes dans le monde entier. L'adhésion de la Belgique à ce partenariat lui offrira de nouvelles opportunités de coopération avec d'autres membres afin de protéger la liberté et le pluralisme des médias, expliquent les Affaires étrangères.

Selon Reporters sans frontières, 45 journalistes dans le monde sont morts dans l'exercice de leurs fonctions en 2023 et 521 journalistes sont détenus pour des motifs arbitraires liés à leur profession.