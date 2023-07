La Belgique soutiendra l'accord entre l'Union européenne et la Tunisie

La Belgique soutiendra l'accord conclu dimanche entre l'Union européenne et la Tunisie, a indiqué la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor lundi dans la matinale de Radio 1. "C'est absolument nécessaire de conclure des accords avec les pays qui entourent l'Union européenne" et d'où partent des embarcations de migrants vers l'Europe, a-t-elle déclaré.