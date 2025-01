La colère gronde chez DéFI: le parti conteste "les fausses accusations" de faillite et envisage un dépôt de plainte

Citant la Cour des comptes, la VRT et Sudpresse ont indiqué au cours des dernières heures que DéFi se trouvait au bord de la faillite. Selon ce parti, il s'agit d'une déduction hâtive de propos tenus mardi par l'expert au sein de la commission de contrôle des dépenses électorales et des comptes des partis politiques de la Chambre des représentants, Raymond Molle. Lors de l'installation de ladite commission, celui-ci "a porté de graves accusations concernant 'un parti politique qui serait en situation de quasi-faillite, d'insolvabilité et qui serait sous plan de redressement exigé par le Tribunal de l'Entreprise saisi du dossier'.

"S'il ne nomme pas DéFI dans son intervention, la VRT et Sudinfo se sont empressés de tirer la conclusion qu'il s'agit de DéFI, et ce, sans aucune vérification préalable de la véracité de l'information", a déploré la formation amarante. Il est de notoriété publique qu'à la suite des résultats des dernières élections, la situation financière du parti est compliquée.