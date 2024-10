Un changement de nom envisagé chez DéFI

"On n'exclut pas un "rebranding", un changement de nom", a annoncé la présidente de DéFI Sophie Rohonyi mercredi sur LN24.

Après les élections fédérales et régionales de juin, le parti amarante a subi une nouvelle défaite dans les urnes dimanche lors du scrutin communal. La nouvelle présidente du parti l'admet : "Il faut être humble, lucide, et reconnaître que c'est une défaite." Sophie Rohonyi a toutefois salué les deux majorités absolues confirmées à Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem.

Mais, à ses yeux, cette défaite doit opérer "une reconstruction de DéFI".

Selon Sophie Rohonyi, la formation amarante reste pertinente dans le paysage politique, qui ne doit pas se limiter à des partis jouant "le communautarisme et l'ultra-conservatisme."