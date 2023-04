La confiance en la vaccination infantile a diminué depuis la pandémie de COVID-19

La perception de l'importance de la vaccination infantile a diminué à travers le monde pendant la pandémie de COVID-19, selon un rapport présenté par l'Unicef jeudi. En Belgique, comme dans la plupart des pays étudiés, ce sont les jeunes et les femmes qui présentent une méfiance accrue.

Ainsi en 2022, le nombre total de cas de rougeole a plus que doublé par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre d'enfants paralysés après avoir contracté la poliomyélite a augmenté de 16 % sur la même période.

Le rapport, intitulé "Pour chaque enfant, des vaccins" s'inquiète notamment du grand nombre d'enfants - 67 millions - ayant manqué des vaccins entre 2019 et 2021, avec pour conséquence des taux de couverture vaccinale en baisse dans 112 pays.

En Belgique aussi, la confiance dans les vaccins a chuté après la pandémie, passant de 87,3 % à 71,9 %. Cette baisse est plus marquée chez les moins de 35 ans (61,7 % contre 84,6 % avant la pandémie). Les plus de 65 ans semblent, eux, accorder plus de confiance qu'avant la pandémie (91,4 % contre 88,6 %).

Le déclin de la confiance dans la vaccination est également plus marqué chez les femmes (68,7 % contre 88 % avant la pandémie) que chez les hommes (75,4 % contre 86,5 %).

C'est pourquoi l'Unicef, au travers de ce rapport, enjoint les gouvernements à réinstaurer un climat de confiance, prioriser le financement des services de vaccination et investir en faveur des agences de santé et de l'innovation.