La conversion d'un véhicule thermique à l'électricité est désormais possible à Bruxelles

Le recours au rétrofit consistant à remplacer la motorisation thermique d'un véhicule par une électrique est désormais possible à Bruxelles, a annoncé lundi le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Le gouvernement bruxellois a récemment adopté des dernières mesures nécessaires pour permettre aux entreprises du secteur d'évoluer dans un cadre précis.

Les mesures bruxelloises ont été élaborées en concertation avec les acteurs du secteur, et les autres entités politiques belges, dont l'Autorité fédérale.

Aux yeux de la ministre écologiste, remplacer le moteur thermique par un autre, électrique, est une solution écologique pour contribuer à la transition climatique. Cette opération qui peut être réalisée sur tous les types de véhicules, offre une alternative durable à l'achat d'un nouveau véhicule électrique. C'est également une opportunité économique pour les particuliers et les entreprises.

Auparavant, le rétrofit était technologiquement possible, mais l'homologation, et la possibilité d'immatriculation du véhicule transformé relevait du parcours du combattant. Toujours d'après le cabinet de la ministre Van den Brandt, des procédures claires et simplifiées sont à présent établies pour permettre à ces véhicules de circuler normalement.

Grâce à ces nouvelles règles d'homologations et à l'arrêté royal adopté en juin dernier au niveau fédéral, le rétrofit est donc désormais possible à Bruxelles. Sous certaines conditions déterminées, les installateurs potentiels peuvent se faire agréer pour offrir leurs services aux ménages et entreprises intéressés.

Du côté des entreprises, la prime LEZ "Entreprise" accordée par Bruxelles Economie et Emploi soutient l'achat d'un utilitaire moins polluant. Depuis 2022, elle permet aussi de soutenir financièrement jusqu'à 7.500 euros le rétrofit d'un utilitaire pour les entreprises bruxelloises. Ce soutien financier devrait encore augmenter début 2024 avec l'entrée en vigueur des nouvelles aides pour le développement et la transition économique des entreprises portée par la Secrétaire d'État Barbara Trachte.