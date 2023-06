La Flandre accorde la reconnaissance à six nouvelles communautés religieuses locales

Le ministre en charge des Affaires intérieures de la Flandre, Bart Somers (Open Vld), a reconnu six nouvelles communautés religieuses locales. Il s'agit de deux églises protestantes, de deux églises orthodoxes et de deux mosquées, a-t-il annoncé mercredi lors d'une conférence de presse mercredi.

Il n'y avait plus eu de nouvelle reconnaissance de communauté religieuse en Flandre depuis 2016. La reconnaissance de la dernière mosquée remonte à 2013. Le précédent gouvernement flamand avait introduit un gel des reconnaissances, estimant que le décret de l'époque ne contenait pas suffisamment de mécanismes de contrôle.

Après une procédure de reconnaissance raccourcie, au cours de laquelle les communautés religieuses locales ont été soumises à un examen approfondi par le Service d'information et de filtrage, les six premières recommandations finales positives ont été remises au ministre Somers. Ces six communautés religieuses ont donc reçu officiellement leur reconnaissance mercredi.

Il s'agit de l'église évangélique Bilzen à Bilzen; l'église évangélique Pottenbakker à Courtrai; la mosquée Tauhid à Pelt; la mosquée El Mouslimine à Anvers; l'église orthodoxe HH. Georgios et Alena à Dilbeek; et l'église orthodoxe Saint Georgios à Turnhout.