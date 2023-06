La Flandre réduit l'allocation scolaire pour les mineurs étrangers non accompagnés

À partir de la prochaine rentrée scolaire, les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) verront leur allocation scolaire réduite. Un projet de décret en ce sens a été approuvé à l'unanimité mardi par la commission du bien-être du Parlement flamand. À l'avenir, ces élèves ne seront plus éligibles au montant le plus élevé de 3.387 euros par année scolaire.