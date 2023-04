La FN Herstal assure respecter strictement des législations régionales, fédérales et UE

La FN Herstal, contre laquelle une plainte au pénal a été déposée pour l'exportation d'armes vers l'Arabie saoudite sur la base, selon les plaignants, de licences qui ont été invalidées par le Conseil d'État, a assuré lundi "mener ses activités dans le respect le plus strict des législations et normes régionales, fédérales et européennes en vigueur".