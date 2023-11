La Fondation contre le cancer octroie plus de 740.000 euros à une vingtaine de projets

La Fondation contre le cancer a octroyé plus de 740.000 euros à 18 projets destinés à améliorer la qualité de vie d'un patient ainsi qu'à six projets d'études visant à favoriser une meilleure compréhension des besoins des patients, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué.

Les dix-huit projets sociaux seront soutenus à hauteur d'un demi-million d'euros. Parmi ceux-ci, Pass-ages propose à Bruxelles un nouveau lieu intergénérationnel qui accueille, héberge et accompagne conjointement des personnes en début et fin de vie.

Un autre projet, "Raconteurs de récits de fin de vie", propose un instrument innovant et réalisable dans le cadre du quatrième pilier des soins palliatifs - l'attention portée aux besoins spirituels et existentiels du patient. Il est intégré dans l'approche existante des soins palliatifs à l'hôpital universitaire de Gand (UZ Gent). L'idée est d'établir une feuille de route pouvant être utilisée dans d'autres hôpitaux et expliquant comment intégrer l'offre de récits de fin de vie à l'échelle de l'hôpital dans le cadre des soins aux patients palliatifs, explique la Fondation.