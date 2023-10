La ministre fédérale de l'Energie visite le labo R&D d'Engie

La ministre fédérale de l'énergie, Tinne Van der Straeten, a visité le centre Laborelec de recherche et développement en technologies électriques d'Engie mercredi, où elle a pu avoir un aperçu du futur de la transition énergétique en Belgique.

Sur place, la ministre a rencontré les experts du laboratoire qui travaillent sur divers domaines de l'énergie, à savoir l'énergie éolienne et solaire, le stockage en batteries, la mobilité électrique, la flexibilité et l'équilibrage du réseau, les algorithmes intelligents et les matériaux recyclables.

"L'innovation est le cœur battant de la transition énergétique. Elle ouvre des portes aux professionnels qui souhaitent travailler sur les solutions de demain et ainsi activement contribuer à façonner un avenir sans impact sur le climat", a commenté Mme Van der Straeten.