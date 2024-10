La ministre flamande Cieltje Van Achter réaffirme l'autonomie de la Région bruxelloise

"Je le dis depuis dix ans: on veut une Région (bruxelloise) forte, pas de la co-gestion, avec plus de compétences, autonome évidemment, car la Région est là", a affirmé la nouvelle ministre, sur les ondes de Matin Première (RTBF).

Elle appelle toutefois la Région à être "beaucoup plus efficace" en mettant en œuvre les réformes internes nécessaires, notamment pour les zones de police. "Troisièmement, on veut que Bruxelles reste la capitale et que les deux Communautés prennent aussi leurs responsabilités. La Flandre investit 1,3 milliard par an à Bruxelles, alors que les recettes de la Région bruxelloise sont de 6 à 7 milliards", fait-elle observer.