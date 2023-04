La nièce du prisonnier belge s'enfermera durant 24 heures sur la Grand Place de Tournai

Il y a une dizaine de jours, le travailleur humanitaire belge, détenu depuis le 24 février 2022, est revenu à la prison d'Evin à Téhéran. Il est incarcéré dans des conditions inhumaines - isolement, éclairage constant, exiguïté, absence du moindre confort, etc. - et son état de santé s'est encore dégradé.

En début de semaine, la famille et les proches du prisonnier belge ont diffusé un communiqué pour exprimer leur inquiétude devant sa situation et ce retour à la case départ que constitue le transfert à la prison d'Evin.

Manon Brabant s'enfermera durant 24 heures à partir de samedi à 18h dans une cellule "réplique" de celle de son oncle. "Dans cette geôle de 2 m sur 2 m, soutenue et encadrée par ses parents et ses proches, elle espère accroitre la sensibilisation des autorités qui œuvrent à la libération de l'humanitaire belge et amplifier plus encore la mobilisation populaire en Belgique, et au-delà des frontières", ont expliqué la famille et les proches dans un communiqué.

"La santé physique et psychologique d'Olivier est alarmante et il est vital que nos autorités mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour rapatrier Olivier dans les prochains jours", ont-ils ajouté.