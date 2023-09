La princesse Elisabeth prête serment en tant qu'officier à l'Ecole royale militaire

La princesse Elisabeth (21) a prêté serment en tant qu'officier à l'Ecole Royale Militaire (ERM), mardi soir au cours d'une cérémonie militaire en compagnie de ses camarades de la 160e promotion en sciences sociales et militaires et des élèves-officiers de la 175e promotion polytechnique. Le prince Gabriel, en tant qu'étudiant à l'ERM, participait également à la cérémonie.

La princesse Elisabeth a prononcé le serment de "fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge" en présence du roi Philippe, de la reine Mathilde, du prince Emmanuel et de la princesse Eléonore. La duchesse de Brabant a été la première à prêter serment, le prononçant en néerlandais, en français et en allemand. Ses 95 camarades de classe ont ensuite fait de même.

Ces derniers ont déjà complété trois années à l'ERM et débutent à présent leur quatrième année. La princesse Elisabeth, bien qu'ayant suivi le cursus pendant seulement un an, a pourtant déjà effectué trois séjours en camp d'été.