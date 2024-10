La Province de Liège investit 60 millions d'euros dans des bâtiments scolaires

La Province de Liège a déposé les demandes de permis en vue d'étendre le campus Barbou de la HEPL (Haute École de la Province de Liège), d'une part, et de construire de nouveaux bâtiments sur les sites des Écoles polytechniques de Seraing et de Huy, d'autre part. Il s'agit de mettre à la disposition des étudiants des infrastructures de qualité, ont indiqué mardi les députés provinciaux Luc Gillard, André Denis et Muriel Brodure-Willain.

Cet investissement de près de 60 millions d'euros s'inscrit dans le cadre du processus de rationalisation que la Province de Liège a entrepris au niveau de son patrimoine immobilier. Ce sont ainsi trois bâtiments scolaires qui seront construits et mis à la disposition des étudiants fréquentant le campus Barbou, à Liège, ainsi que les Écoles polytechniques de Seraing et de Huy et ce, en remplacement de locaux vétustes.

À Liège, un nouveau bâtiment sera construit sur le site de l'ancien hôpital de Bavière, face au centre de ressources B3 de la Province de Liège (ex-bibliothèque des Chiroux). Il est destiné aux départements "paramédical, santé et motricité" de la HEPL, actuellement logés au campus Barbou et dans un bâtiment voisin du quai Godefroid Kurth. À terme, les étudiants occuperont le campus Barbou et son extension, non loin de là, à Bavière. Le budget consacré à l'extension du campus Barbou s'élève à plus de 36 millions d'euros.