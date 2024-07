"La santé érigée en priorité", se réjouit l'Unessa

"Nous nous réjouissons de voir la santé érigée en priorité", réagit vendredi l'Unessa, fédération patronale représentant 500 entreprises dans les secteurs de la santé, de l'accueil et de l'accompagnement en Wallonie et à Bruxelles, à l'annonce des priorités des futurs gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"A ce stade, nous saluons particulièrement l'attention accordée à la santé, à l'accueil des enfants, à l'accueil des seniors, des personnes en situation de handicap et à l'insertion socioprofessionnelle, des domaines cruciaux pour le bien-être de nos concitoyens et pour lesquels nos membres s'investissent quotidiennement", souligne la fédération, qui représente 1.130 antennes régionales et services.

"La pandémie a démontré l'importance vitale de la santé physique et mentale, ainsi que les défis quotidiens rencontrés par les professionnels de santé. Le nouveau gouvernement s'engage à entretenir la santé psychique et physique de tous les Wallons, en organisant une prévention plus efficace et en offrant à chacun des soins de qualité et accessibles", relève-t-on.