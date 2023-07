La semaine de la santé mentale se tiendra du 9 au 15 octobre

Comme chaque année, le 10 octobre est décrété "Journée mondiale de la santé mentale". A cette occasion, le Centre de Référence en santé mentale (CRéSaM) et la Ligue Bruxelloise pour la santé mentale (LBSM) organisent une "Semaine de la santé mentale", du 9 au 18 octobre, afin de sensibiliser la population à l'importance de prendre soin de sa santé mentale et faire connaitre les services d'aide. Cette édition s'articulera autour du thème "santé mentale et travail".