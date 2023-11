La Semaine pour l'emploi de Namur revient du 4 au 8 décembre

La troisième édition de la Semaine pour l'emploi se déroulera à la Bourse de Namur du 4 au 8 décembre, annonce le Forem vendredi. Près de 100 opérateurs et entreprises seront présents pour offrir des solutions menant à l'emploi, à l'orientation, à la formation et à la création d'activité.

Tout au long de la semaine, près de 45 opérateurs de l'orientation, de l'insertion et de la formation professionnelle de la région de Namur seront présents.

Chaque jour, les visiteurs pourront assister - sur inscription obligatoire avant le 30 novembre - à des conférences, des ateliers, des stands et un jobday. Le programme est porté par la Ville de Namur, le Forem, la Cité des Métiers de Namur et l'Université de Namur.

Outre les stands traditionnels d'information, la Semaine pour l'emploi propose des démos, des ateliers et des conférences parmi lesquels un atelier CV et entretien d'embauche, des tests en langues, un atelier soft skills, une conférence sur le travail à l'étranger, un jeu de sensibilisation au néerlandais, un speed meeting sur la création d'activité…

Une cinquantaine d'entreprises seront présentes au jobday pour rencontrer de nouveaux talents et leur proposer une centaine de postes.

Plus de 528 personnes se sont présentées au jobday en 2022 et plus de 315 visiteurs ont participé aux autres activités.