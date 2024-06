La Team Fouad Ahidar demande un recomptage des voix pour la Chambre en Région bruxelloise

"En fin de compte, il ne nous a manqué que 533 voix pour atteindre le seuil requis de 5 %. Nous pensons que chaque voix compte et qu'il est essentiel de garantir la transparence et l'exactitude du processus électoral", indique le communiqué. L'équipe Fouad Ahidar demande donc un recomptage des voix

"Il est de notre devoir de veiller à ce que chaque voix soit entendue et comptée correctement. Avec au moins 1700 "erreurs humaines" à Bruxelles, selon le SPF Affaires intérieures et selon le Collège d'experts, il y a une chance que la Team Fouad Ahidar gagne un siège à la Chambre. Nos électeurs et les citoyens de Bruxelles méritent une transparence totale", affirme Fouad Ahidar.

Fouad Ahidar n'est pas le seul à demander un recomptage des voix car, en particulier à Bruxelles, un certain nombre de jeunes de 16 à 18 ans et de non-Belges ont pu voter pour la Chambre, et les Parlements bruxellois et flamand.

Un recours de "Voor u" au Parlement bruxellois a été rejeté mardi par celui-ci. L'Open Vld en a introduit un, toujours pendant, à propos du résultat de l'élection du parlement flamand à Bruxelles.