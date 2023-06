Lahbib doit revenir s'expliquer à la Chambre, demandent les Verts

"Pour les députés Ecolo-Groen, les réponses de la ministre des Affaires étrangères sont insuffisantes", a expliqué le député Samuel Cogolati.

Aux yeux des écologistes, il subsiste trop de zones d'ombre dans le dossier, notamment à propos des avis de la Sûreté de l'Etat et de l'OCAM, sur l'identité des participants iraniens et russes à l'"Uban Summit" de la mi-juin, etc. "Ce flou est insupportable car on parle de la vie d'opposants russes et iraniens mise en danger", a ajouté le député.