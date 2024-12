Maxime Prévot se montre moins confiant sur l'Arizona mais reste optimiste à la sortie des négociations: "On tombe maintenant sur l'os"

Maxime Prévot garde confiance dans les négociations pour un gouvernement Arizona, malgré des discussions âpres et un score de confiance abaissé de 9 à 7/10. Il appelle à accélérer les efforts pour doter la Belgique d’un gouvernement, tout en insistant sur l’équilibre entre réformes et budget.

Maxime Prévot, à la sortie, nous en dit plus sur l'avancement des négociatons. L'Arizona continue: "C'est bien l'intention de continuer ce processus de formation parce qu'il y a aussi un impératif urgent, celui de pouvoir doter notre pays d'un gouvernement et d'un budget de fonctionnement".

A sa tête, toujours Bart De Wever : "Chacun, évidemment, est conscient des hauteurs de l'enjeu auquel nous sommes confrontés et donc des nécessités de devoir faire des choix pour des réformes structurelles importantes dont le pays a cruellement besoin", nous informe le président des Engagés. "Ce ne sont pas des choix évidents parce que ce que l'on a pu souhaiter mettre en œuvre à travers la campagne électorale et puis ce que le gouffre budgétaire va nous imposer de faire, il y a parfois un écart. Et donc tout l'enjeu, c'est de veiller à garder ses fondamentaux. Et donc les discussions sont effectivement parfois un peu âpres, mais indispensables".

Je dirais certainement un 7 ou 8 maintenant

Maxime Prévot se montre, cette fois-ci, un peu moins confiant sur les chances de former un gouvernement Arizona. Il y a moins d'un mois, il donnait un 9/10. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. "Dans l'état actuel des choses, parce que je suis un optimiste et parce que surtout, je veux que nous y arrivions, je dirais certainement un 7 ou 8 maintenant. Inévitablement, on tombe maintenant sur l'os, les sujets les plus délicats, les sujets socio-économiques sur lesquels effectivement, il est plus compliqué de réconcilier les points de vue, mais c'est aussi parce que les choses sont compliquées que la politique doit être noble", répond-il.

Former un gouvernement avant Noël semble toutefois peu probable, pour Maxime Prévot. Il faut en tout cas "accélérer le tempo" : "Nous sommes disponibles pour pouvoir nous mettre en mode conclave du soir au matin, du matin au soir, pour pouvoir donner un maximum de chances à ce que la Belgique puisse avoir un gouvernement en affaires de plein exercice, le plus rapidement possible", dit-il.