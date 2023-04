L'ancien ministre wallon Paul Furlan est décédé

Le socialiste, d'origine italienne, avait fait partie du gouvernement wallon de 2009 à 2017. "Le cancer aura eu raison de ce grand défenseur des pouvoirs locaux et de sa soif de vivre", indique lundi la ministre wallonne Christie Morreale.

Les Jeunes Socialistes de Charleroi et Thuin ont rendu hommage quant à eux à "un cœur énorme et une passion engagée". "Il aura marqué la scène politique wallonne en prônant la solidarité et la justice sociale", ajoutent-ils.