L'ancien parti au pouvoir au Sénégal dénonce une "chasse aux sorcières"

Le président Bassirou Diomaye Faye a pris ses fonctions le 2 avril après avoir remporté avec éclat la présidentielle de mars face au candidat du pouvoir, après avoir notamment promis de rompre avec l'ancien système, améliorer les conditions de vie des Sénégalais et leur rendre des comptes.

Or avec des arrestations d'opposants ces dernières semaines et "les nominations à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature" vendredi, la justice est en train de devenir une justice vengeresse des vainqueurs avec le déclenchement dans les jours et semaines à venir d'une vaste entreprise de règlement de comptes sur fond de soi-disant reddition des comptes", affirme l'Alliance pour la République (APR), l'ex-parti au pouvoir dans un communiqué publié vendredi soir.