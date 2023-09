L'ASBL Molenbeek-Brussels2030 lance le nouveau projet "Public Poet Brussels"

"L'appel ouvert s'adresse à tous les poètes (ou collectifs) bruxellois et leur demande de proposer un projet poétique et participatif qui prend en compte la réalité multilingue de Bruxelles", a précisé l'association. Les personnes inspirées par le projet sont invitées à déposer leur création jusqu'au 23 novembre prochain à 12h00.

Un jury, composé d'experts et de représentants du secteur bruxellois des médias et de la culture, sélectionnera alors, au maximum, cinq finalistes. Celui-ci sera présidé par Hassan Al Hilou de l'ASBL Capital et Brigitte Dreyfuss, animatrice pour la chaîne télévisée LN24 et productrice.