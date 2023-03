Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, réélu à la tête de la Fédération PS Mons-Borinage

Le député wallon Jean-Pierre Lepine a pour sa part été réélu par près de 1.500 militants à la vice-présidence de la fédération pour un mandat de quatre ans.

M. Martin a été reconduit avec 88,4%, et M. Lepine a obtenu 86,2% des votes, a précisé la Fédération PS de Mons-Borinage dans un communiqué.

"Cette année, le scrutin était particulièrement important, puisqu'il a permis aux instances du PS de se mettre en ordre de bataille en vue des élections qui se tiendront en 2024 à tous les niveaux de pouvoir (communales, provinciales, régionales, fédérales et européennes)", a souligné la fédération.

Nous tenons à remercier les 1.500 affiliés qui ont fait le déplacement pour leur confiance. Mons-Borinage est la deuxième plus grande Fédération du Parti socialiste, après Liège. Notre volonté est de poursuivre notre travail au service de notre région et de ses habitants. Développer de nouveaux projets, attirer des investisseurs, créer de l'emploi, renforcer l'offre de formation et l'attractivité de notre région, voilà autant d'éléments qui nous tiennent à cœur", ont indiqué MM. Martin et Lepine, cités par le communiqué.