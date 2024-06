Le candidat socialiste Christophe Collignon mise sur un important taux de participation

À la sortie du bureau de vote, le quinquagénaire socialiste a exprimé son espoir quant à un important taux de participation à ce scrutin régional, fédéral et européen.

Actuellement ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, ainsi que bourgmestre en titre de Huy, Christophe Collignon (PS) a voté dimanche, vers 10h00, dans le treizième bureau électoral aménagé dans les locaux de l'école de Huy Sud, sur la rive droite de la cité mosane.

"Un haut taux de participation est la première des conditions pour la démocratie. Et lorsque l'on défend un projet, comme je le fais, on espère que les suffrages seront à la hauteur de nos espoirs, que le PS de Huy-Waremme restera en tête et que, globalement, le parti socialiste remportera une large victoire", a-t-il confié dimanche matin à l'agence Belga.