Le chantier de redéploiement d'A6K- E6K à Charleroi est lancé

Le chantier de redéploiement du hub technologique et numérique A6K-E6K a été lancé officiellement mercredi à Charleroi en présence du ministre-président wallon Adrien Dolimont, du secrétaire d'Etat Thomas Dermine et du bourgmestre de Charleroi Paul Magnette. Si les délais pour les travaux sont respectés, les deux entités devraient évoluer dans un nouvel environnement d'ici à l'automne 2026.

A6K est un incubateur pour entreprises associé à un centre de recherches et à des universités. E6K est un centre de formation technologique et numérique. Depuis leur lancement en 2020, les deux entités évoluent au sein de l'ancien tri postal, situé à proximité de la gare de Charleroi, qui est la propriété de l'intercommunale Igretec.

Le succès des activités du hub technologique et numérique a valu à celui-ci d'être au centre d'un double projet : de rénovation de l'ancien tri postal pour A6K et de construction d'un bâtiment adjacent pour E6K. Le tout pour un total d'un peu plus de 75 millions d'euros, financés dans le cadre du Plan de relance et résilience.