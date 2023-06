Le chômage diminue légèrement en mai

Le chômage complet diminue sur une base annuelle plus vite chez les femmes (-4.516 unités ou -3,5%) que chez les hommes (-1.720 unités ou -1,1%).

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) augmente quant à lui de 1,8% (+340 unités), tandis que celui des 25 à 49 ans augmente de 0,8% (1.361 unités), quand celui des 50 à 59 baisse de 4,5% (-2.839 unités) et celui des 60 ans et plus de 11,5% (-5.098 unités).