Le conseil des ministres adopte une nouvelle vision stratégique pour B-Fast

Enfin, la nouvelle vision stratégique prévoit le renforcement de la coordination entre les départements de B-Fast. Elle "décrit le rôle de chacun des acteurs et souligne la complémentarité des différentes expertises". Le dispositif inclus en effet de nombreux acteurs : SPF Intérieur, SPF Stratégie et Appui (BOSA), SPF Santé publique, Défense et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, cabinet du Premier ministre.

La base légale portant création de B-Fast sera adaptée en conséquence afin de rendre possible ces nouvelles orientations.