Le DGDE dévoile son livre au sujet des violences intrafamiliales à l'égard des enfants

Le Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE), Solayman Laqdim, a présenté vendredi la première étape de son travail initié lors de la pandémie de Covid-19, visant à proposer une méthodologie d'approche des enfants qui subissent des maltraitances intrafamiliales. Cette première publication, intitulée "Faire taire le silence" et écrite par l'autrice et formatrice en sociologie clinique Isabelle Seret, est un recueil d'une dizaine de récits d'adultes ayant subi de la maltraitance infantile.

"Depuis la pandémie de Covid-19, les violences intrafamiliales envers les enfants ont beaucoup augmenté", a indiqué le DGDE lors de la conférence de presse, qui avait alors réuni un comité d'experts académiques et scientifiques pour "mettre sur pied une méthodologie d'approche qui évite une réactivation du trauma et d'ajouter de la souffrance à leur douleur".

Dans le livre, deux thèmes sont abordés: les liens de parenté et l'interdit de l'inceste. "C'est toujours les liens de sang qui priment dans le secteur, mais je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une construction sociale. On ne se soucie jamais de l'affectif", a souligné Isabelle Seret. "La première chose que j'ai remarquée lorsque j'ai lu les récits, c'est la densité, l'intensité et la qualité. La deuxième, c'est le nombre inquiétant d'enfants qui ont subi des violences sexuelles."