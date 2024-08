Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU condamne la loi afghane sur la morale

Cette loi pour "promouvoir la vertu et prévenir le vice" contrôle tous les aspects de la vie des Afghans, de l'habillement aux interactions sociales, dont la tenue et la longueur de la barbe des hommes, l'interdiction de l'homosexualité, des combats d'animaux, de la musique dans les lieux publics, et des congés autres que ceux du calendrier religieux musulman. Les femmes doivent en outre être entièrement couvertes et ne pas faire entendre leur voix en public.

Dans un communiqué, le Haut Commissaire dénonce le fait que "les femmes soient complètement effacées en public" et que "leurs voix soient réduites au silence". Les talibans les privent de leur "autonomie individuelle", réduisant les femmes "à des êtres sans visage et sans voix".