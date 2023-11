Le "kern" se penche sur le contrat de distribution des journaux et magazines

La concession presse a été récemment réduite de 175 millions à 125 millions d'euros par an, mais pèse toujours pour plusieurs milliers d'emplois chez bpost. En outre, l'entreprise est dans la tourmente depuis bientôt un an. L'ancien CEO Dirk Tirez et deux top-managers ont démissionné à la suite d'irrégularités présumées dans l'attribution du premier contrat de distribution de journaux et de magazines. Trois autres contrats sont également dans le viseur depuis avril.

Le dossier est chargé politiquement, et il n'est pas sûr qu'il sera discuté au fond dès ce lundi.