Le lancement du nouvel organe national de pompiers prévu à partir d'octobre 2023

Le lancement de l'organe national de pompiers est prévu à partir d'octobre 2023, a annoncé jeudi le cabinet de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Celui-ci vise notamment à rassembler les connaissances de tous les corps pour conseiller et soutenir l'Intérieur dans les domaines de la politique et de l'élaboration de procédures nationales normalisées lors des opérations.

Les préparatifs pour la création de ce nouvel organe sont en cours. La collaboration entre les différents corps de pompiers permettra un meilleur partage de l'expertise de terrain, une meilleure compréhension des problèmes locaux (feux de forêt, incendies de gratte-ciel, etc.) et une appréhension plus claire des besoins. L'organe représentera les différentes zones de secours et les pompiers de Bruxelles au niveau national.

D'autres mesures sont également prévues. Ainsi, sur le volet sécurité, la ministre assure travailler à l'élaboration d'un cadre légal qui permettra le déploiement de caméras lors des interventions des hommes du feu, comme cela se fait déjà pour la police. Le nouveau code pénal prévoira également des sanctions plus sévères pour les agressions contre les pompiers, les ambulanciers et les policiers, ajoute le communiqué.