Le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt candidat bourgmestre à Zoersel

Le vice-premier ministre Open VLD du gouvernement démissionnaire entend "mettre de l'ordre à Zoersel", a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué. Sous la législature qui s'achève, la commune, dirigée par la bourgmestre N-VA Liesbeth Verstreken, s'est en effet retrouvée sans majorité pendant un certain temps après le départ d'un échevin N-VA. Pour pallier cette défection, la majorité N-VA, Groen et Open VLD a dû rallier le CD&V local à sa cause.

En 2018, l'Open VLD avait obtenu un peu plus de 7% des voix à Zoersel, loin derrière les 33% de la N-VA.