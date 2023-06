Le nombre de "flexi-jobistes" a augmenté de moitié en un an

Selon l'analyse d'Acerta qui se base sur les données de 75.000 employés chez près de 10.000 employeurs, ces secteurs récemment ajoutés ne sont pas ceux qui connaissent la plus forte croissance. Le groupe dénombre 0,06% de flexi-jobistes dans les soins de santé et un peu plus de 1% dans le secteur des arts.

L'horeca reste le secteur qui emploie le plus de flexi-jobistes, avec une proportion de près d'un quart (23,49%) des travailleurs. Il s'agit d'une hausse de 19% par rapport à l'année passée. Le commerce de détail indépendant, qui comprend notamment les petits magasins d'alimentation et les supermarchés, a lui enregistré la plus forte augmentation en un an, de 50%.

"Le succès des flexi-jobs est lié à la pénurie de main-d'œuvre, qui est toujours d'actualité et qui incite les entreprises à faire appel à des flexi-jobistes", analyse Amandine Boseret, experte juridique chez Acerta Consult. "Les exploitants du secteur de l'horeca ont une longue expérience dans l'emploi de flexi-jobistes. Dans d'autres secteurs, la possibilité d'employer des flexi-jobistes est peut-être encore trop récente pour avoir des effets."

Près de la moitié des flexi-jobistes a moins de 35 ans, tandis que les plus de 64 ans représentent 10,5% du total.