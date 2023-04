Le parti d'Erdogan lance officiellement sa campagne électorale

Les partis d'opposition ont pour leur part déjà entamé leur campagne électorale. Les scrutins ont été maintenus malgré le séisme dévastateur du 6 février, qui a coûté la vie à plus de 50.000 personnes en Turquie.

La campagne de M. Erdogan, d'abord Premier ministre entre 2003 et 2014, puis président depuis lors, s'annonce compliquée. Le président de l'AKP (Parti de la justice et du développement) doit faire face à de vives critiques concernant la gestion du cataclysme et à une inflation d'environ 50% sur un an.