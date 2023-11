Le permis d'urbanisme est délivré pour le réaménagement de l'avenue Stalingrad

Selon celle-ci, l'élément central du projet sera la création d'un nouveau parvis devant le Palais du Midi et l'aménagement de vastes zones de promenade le long des façades.

"Avec ce permis délivré, nous préparons l'avenir. Après la reconstruction, l'avenue Stalingrad sera métamorphosée: fortement végétalisée, avec de larges trottoirs, des pistes cyclables séparées et un grand parvis devant le Palais du Midi. L'avenue Stalingrad retrouvera ainsi son statut de lieu dynamique et attractif du centre-ville.", a commenté Mme Persoons, dans un communiqué.

L'espace public concerné par le futur réaménagement est situé entre la place Rouppe et la Petite Ceinture de Bruxelles. La Ville de Bruxelles peut désormais passer à l'exécution du chantier, à la grande satisfaction d'Anaïs Maes, la nouvelle échevine des espaces publics, et du bourgmestre Philippe Close, cités dans le communiqué de la secrétaire d'Etat.

Selon ceux-ci, l'obtention du permis est issue d'un long processus de participation avec les habitants et commerçants, usagers et acteurs de terrain. Cette ambition, portée par le quartier, se veut tournée vers l'avenir en cette période compliquée liée aux difficultés rencontrées lors de la construction du tunnel sous le Palais du midi (ndlr: qui sera en grande partie démantelé et reconstruit pour les besoins de l'opération).