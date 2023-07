Le permis unique pour les travailleurs migrants est "insatisfaisant", selon le CNCD

Le permis unique pour les travailleurs migrants est "insatisfaisant" en Belgique, note le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), en vue de la Conférence interministérielle (CIM) sur la migration et l'intégration vendredi, consacrée à la réforme de ce permis. Face à cette constatation, la coupole d'ASBL émet plusieurs recommandations.

Le permis unique, qui permet un accès combiné au permis de séjour et au permis de travail, est une voie sûre et légale de migration vers l'Union européenne pour les personnes ressortissantes de pays tiers. En Belgique, il représente une réponse au taux d'emploi trop faible des ressortissants non européens sur le marché du travail, ainsi qu'au besoin de main d'œuvre dans les métiers en pénurie.

Cependant, en pratique, le permis unique est "insatisfaisant", selon le CNCD. D'une part, le mécanisme manque d'efficacité. La procédure administrative est complexe et les délais de réponse sont longs, ce qui décourage les employeurs. De plus, l'accès au permis unique est destiné aux personnes basées dans des pays non-européens, ce qui implique que le futur employé ne peut être déjà présent sur le territoire belge au moment de sa demande de permis.