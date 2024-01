Le PS veut "redonner aux partenaires sociaux la liberté de négocier des augmentations"

"Le grand patronat, la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique), lance à nouveau une attaque contre l'indexation automatique des salaires (...) Il l'amène par des chemins sinueux, en prétendant rendre l'indexation plus juste car réservée aux bas et moyens salaires. Ça crée la confusion, et c'est bien sûr ce que cherche la FEB, attaquer par des détours l'indexation automatique. Mais je vais être clair : on ne touche pas à l'indexation automatique des salaires !"

Le chef de file des socialistes bruxelloise, qui sera tête de liste à la Région lors des élections du 9 juin, a assuré que le PS voulait aussi réviser la loi de 1996 : "Nous lui disons (à la FEB) que nous voulons redonner aux partenaires sociaux, et donc aux syndicats, la liberté de négocier librement des augmentations de salaires. Des augmentations de salaires au-delà des indexations et au-delà des augmentations barémiques."