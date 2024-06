Le PTB souhaite s’affranchir de l’OTAN et des "intérêts américains": "Ça peut avoir des conséquences énormes"

"Ça fait deux ans que nous appelons à la négociation et à la diplomatie. Ça fait deux ans qu’il y a une escalade des pays occidentaux - influencée par la politique Américaine - qui nous amènerait vers une troisième guerre mondiale", continue-t-il. "Une guerre se termine de deux manières : soit pas les négociations, soit par l’écrasement de l’ennemi. Est-ce que vous pensez qu’on va écraser la Russie ? Ça peut avoir des conséquences énormes".

On a besoin de nos alliés américains

"J’ai beaucoup de mal à comprendre le PTB. Vous ne connaissez peut-être pas l’histoire de la Belgique et de la Seconde Guerre mondiale, mais heureusement qu’on a eu les Alliés et les Américains pour défendre notre population. C’est une réalité", rétorque son adversaire, Pierre-Yves Geholet.

"Sortir de l’OTAN aujourd’hui n’a aucun sens. Pourquoi ? Parce que la guerre en Ukraine est une guerre aux portes de l’Europe. (…) Nous vivons en paix et en sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je souhaite que notre population, nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à vivre en paix. Et le meilleur moyen, c’est de justement de lutter contre celui qui envahit l’Ukraine. Et on a besoin de nos alliés américains".