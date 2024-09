Le secteur public organise un jobday le 10 octobre afin de pourvoir près de 350 postes

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) et le SPF Santé publique organiseront un jobday le jeudi 10 octobre dans leur bâtiment commun à Bruxelles, ont annoncé lundi les trois instances. Au total, 350 postes sont à pourvoir pour la période 2024-2025.

Le 5 octobre L'Inami et le SPF Santé publique organiseront aussi une matinée d'information sur mesure pour les médecins et les infirmiers dans le cadre de leur campagne de recrutement annuelle.

Ce jobday est ouvert à tous, des chercheurs d'emploi aux jeunes diplômés en passant par les personnes en reconversion professionnelle. Les participants pourront découvrir les bureaux des trois organisations, échanger avec les travailleurs, assister à des conférences, etc. Ils recevront également des informations concernant les particularités du travail dans le secteur public et des conseils pour les entretiens.

À eux trois, l'AFMPS, l'Inami et le SPF Santé publique proposent plus de 350 postes pour 2024-2025. Si une bonne partie de ces emplois vacants concernent les professionnels de la santé (médecins, infirmiers, dentistes, etc.), d'autres sont destinés à des profils plus variés. Des juristes, experts en technologie de l'information, comptables, inspecteurs, contrôleurs ou encore experts scientifiques sont notamment recherchés.

Dans le détail, près de 150 postes sont à pourvoir auprès du SPF Santé Publique, une quarantaine à l'AFMPS et environ 180 à l'Inami.