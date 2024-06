Le sort réservé à la Team Fouad Ahidar sera déterminant pour l'aile néerlandophone

Côté néerlandophone, les échanges sont menés par Elke Van den Brandt, dont la formation, Groen, a remporté 4 des 17 sièges réservés aux néerlandophones. La Team Fouad Ahidar, de l'ancien député Vooruit, est devenue la deuxième formation avec 3 sièges, en partant de rien. La N-VA, le Vlaams Belang, l'Open VLD et Vooruit ont obtenu 2 sièges chacun, tandis que le CD&V et le PVDA ont obtenu un siège.

Une coalition à trois n'est possible qu'avec la Team Fouad Ahidar, mais personne ne semble vraiment y tenir. Cette liste est marquée d'une empreinte religieuse, et qui plus est, hormis leur chef de file, aucun élu n'a une expérience politique.