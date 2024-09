Le travail de formation se poursuit en groupes de travail

Les cinq partis pressentis pour former la future coalition Arizona (N-VA, CD&V, Vooruit, MR et Les Engagés) ne se croisent cependant pas les bras, au contraire, précise-t-on. Plusieurs groupes de travail rassemblant des collaborateurs techniques et une personnalité politique par parti ont été mis sur pied. Chaque jour, plusieurs groupes se réunissent sur des thématiques telles que la santé, l'énergie, la sécurité, la défense, la mobilité, ou encore l'asile et la migration. Dans ce dernier groupe de travail, la tâche pour parvenir à un accord serait plus ardue, ont confié plusieurs sources.

La méthode de travail a aussi quelque peu changé. En cas d'accord en groupe de travail, le sujet est clos. Ce n'est qu'en cas d'absence de consensus qu'un sujet remonte au niveau du groupe central.

Les présidents des cinq partis se rencontrent à intervalle régulier. Une réunion hebdomadaire chaque vendredi est évoquée. Demain/vendredi, celle-ci aura lieu dans l'après-midi à Anvers, a confirmé une bonne source.