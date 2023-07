Le vieillissement fera passer les dépenses sociales du gouvernement à 30% en 2050

Ce nouveau rapport ne tient pas compte des dernières mesures prises dans le cadre de la réforme des pensions annoncée lundi. Selon le Premier ministre Alexander De Croo, il faudra réaliser une économie de 0,5% du PIB d'ici 2070.

Entre 2022 et 2050 le coût budgétaire du vieillissement est de 4,4 points de pourcentage du PIB, à la suite des dépenses de pensions et de soins de santé qui s'accroissent largement. Par contre, les dépenses de chômage et d'allocations familiales se réduisent, précise le rapport.