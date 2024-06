Les assemblées monocommunautaires bruxelloises sont installées

Les députés bruxellois francophones et néerlandophones réunis jeudi séparément ont installé les assemblées monocommunautaires bruxelloises, à savoir celles des Commissions communautaires française (CoCof) et flamande (VGC).

Au Parlement francophone bruxellois, le doyen d'âge, Bertin Mampaka, qui présidait la séance, a été désigné président du bureau de l'assemblée et donc de celle-ci jusqu'à mi-septembre. Il l'avait été la veille, également à la présidence du Parlement régional.

L'assemblée francophone a accueilli 35 nouveaux élus sur les 72 députés et députées francophones que compte celle-ci. La parité est presque assurée: on dénombre 34 femmes et 38 hommes.